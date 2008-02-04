На шахті в Донецьку безвісти зник гірник
13:52, 04 лютого 2008Суспільство
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Тривають аварійно-рятувальні роботи
У Донецьку на шахті "Куйбишевська", де сьогодні сталася пожежа, залишається невідомою доля одного гірника.
Про це УНІАН повідомили в Територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Донецькій області.
Цю інформацію також підтвердили в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, о 8.45 на шахті "Куйбишевська" в Донецьку сталася пожежа. На момент займання в шахті знаходилося 108 чоловік.
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