На шахті в Донецьку безвісти зник гірник

У Донецьку на шахті "Куйбишевська", де сьогодні сталася пожежа, залишається невідомою доля одного гірника.

Про це УНІАН повідомили в Територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Донецькій області.

Цю інформацію також підтвердили в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, о 8.45 на шахті "Куйбишевська" в Донецьку сталася пожежа. На момент займання в шахті знаходилося 108 чоловік.