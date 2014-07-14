Донецька область продуктами харчування забезпечена - ОДА

Про це УНІАН повідомили у департаменті економіки Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, за даними райдержадміністрацій і виконкомів міських рад, підприємства роздрібної торгівлі працюють в штатному режимі, крім територій, на яких проходить активна фаза антитерористичної операції. Там режим роботи змінюється залежно від ситуації.

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«Продукти першої необхідності завозяться в магазини як централізовано, так і безпосередньо підприємцями», - повідомили в ОДА.

Крім того, відзначили, що серед населення спостерігається «підвищений попит на соціально значущі товари». Але в облдержадміністрації запевнили, що в регіоні «ситуація з продовольчими товарами прогнозована».