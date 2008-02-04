У Донецьку досі не можуть погасити шахту: немає води

На шахті "Куйбишевська" в Донецьку рятувальники не можуть ліквідувати пожежу через відсутність води.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної гірничо-рятувальної воєнізованої служби в Донецьку, розвідка аварійної виробки показала, що пожежа виникла в конвейєрному схилі другого ступеня пласта К8 у камері приводу конвейєра .

Проте нині гасіння пожежі не здійснюється через те, що в протипожежному трубопроводі відсутня вода. У зв`язку з цим планується ізоляція аварійної ділянки. У шахті працюють сім відділень рятувальників. Аварійні роботи тривають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, о 8.45 на шахті "Куйбишевська" виникла пожежа. На той час у шахті були 108 людей. Станом на 17.00 залишається невідомою доля електрослюсаря 1976 р.н., який зник під час пожежі.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, на даний час сім відділень рятувальників проводять підготовчі роботи з ізоляції аварійної ділянки, де відбувається пожежа.

Пошуки гірника тривають.