21 особа, в тому числі 3 дитини, отруїлися на весіллі у Хмельницькій області

Про цt повідомляє прес-служба державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 14-15 липня до інфекційного відділення Городоцької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт госпіталізовано 21 особу, в тому числі 3 дитини, які 13 липня перебували на весіллі у м. Городок в кафе ”Віта”. Всього на весіллі було близько 100 осіб", - повідомляє ДСНС.Читайте такожУ Житомирі кількість людей, які отруїлися у розважальному закладі, зросла до 17

Станом на 7 годину 16 липня перебіг захворювання – середнього та легкого ступенів важкості.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління ДСНС у Хмельницькій області.