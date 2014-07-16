Яценюк обіцяє відновити всі школи Слов'янська до 1 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу на горі Карачун у Слов'янську наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що для якнайшвидшого відновлення загальноосвітніх шкіл всі вони будуть закріплені за міністерствами, відомствами та державними компаніями, які братимуть участь у фінансуванні відновлювальних робіт.

“Школа, яку ви бачили, й інші школи будуть запущені до 1 вересня. Ми за кожним відомством закріпили по школі для того, щоб швидко її відновити, щоб діти змогли піти на навчання починаючи з 1 вересня”, - сказав Яценюк.

Він також додав, що "Укрзалізниця" вже відновила шляхи сполучення зі Слов'янськом, і вже вчора, 15 липня, до міста повернулося близько 800 жителів, які покидали місто на час воєнних дій.

Читайте такожУ чотирьох звільнених від терористів містах Донеччини відновлено мовлення українських каналів Прем'єр також додав, що енергопостачання в місті відновлюється за кошти енергоринку, система водопостачання продовжує відновлюватися.

Яценюк зазначив, що поки що потреби жителів міста у воді забезпечуються за рахунок підвезення води.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час відвідання Слов'янська Донецької області проінспектував відновлювальні роботи у пошкодженому під час бойових дій житловому 5-поверховому будинку, місцевій школі №10, а також відвідав міський залізничний вокзал.

Потім Яценюк інспектував розташування українських військ на горі Карачун, де стояла телевежа, котра транслювала телебачення в цьому районі і впала після обстрілу терористів 1 липня.

5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Зараз у даних населених пунктах ведуться відновлювальні роботи.