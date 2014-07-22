Терористи забороняють вивозити 135 маленьких дітей із зони АТО - Донецька ОДА

Терористи забороняють вивезення 135 маленьких дітей із зони АТО.

Як повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації, 135 дітей у віці до 4 років учергове не вдається вивезти з Донецька.

Відповідно до оприлюдненої інформації, у зв'язку з різким погіршенням ситуації, частим обстрілом і реальною загрозою життю, за попередньою домовленістю на сьогодні було заплановане вивезення дітей з Макіївського спеціалізованого будинку дитини (для ВІЛ/СНІД хворих дітей), Донецького обласного будинку дитини "Малятко" і Донецького міського будинку дитини "Малятко" до дитячих будинків Маріуполя і Краматорська.

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Однак, коли діти вже були підготовлені до відправлення й автобуси стояли біля відповідних дитячих будинків, озброєні представники батальйону "Схід" категорично заборонили вивозити дітей.

Всі прохання й переконання керівництва і вихователів дитячих будинків були зустрінуті представниками незаконного озброєного формування "Схід" украй агресивно. На адресу співробітників дитячих будинків лунали прямі погрози смерті.

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Донецька облдержадміністрація категорично заявляє, що всіляко відстоюватиме права дітей всіма законними засобами і намагатиметься їх вивезти за межі міста Донецька будь-якими безпечними шляхами.