Дубина каже, що ”Газ України” недорахувався 5,7 мільярдів

Дебіторська заборгованість ДК “Газ України” на сьогодні складає 5,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова НАК “Нафтогаз Україна” Олег ДУБИНА на нараді з питань фінансового становища НАК «Нафтогаз України».

“Це стосується теплокомуненерго і населення”, - зазначив О.Дубина, наголосивши, що, на його думку, це ще не повна сума заборгованості. "Ще по балансу треба подивитися”, - зауважив він.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія "Газ України" була створена наприкінці 2000 року за рішенням Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" шляхом реорганізації і об`єднання Дочірньої компанії "Торговий дім "Газ України" і Головного управління "Головпобутгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України". Основними завданнями ДК "Газ України" є реалізація природного і зрідженого газу на території України населенню, комунально-побутовим підприємствам, бюджетним організаціям.