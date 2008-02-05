Роднянський та Фуксман продали свою частку в ”1+1”

Компанія Central European Media Enterprises Ltd. (CME) сьогодні офіційно оголосила про те, що викуповує 30% акцій каналу «1+1» в його мінорітарних українських власників – Олександра РОДНЯНСЬКОГО та Бориса ФУКСМАНА, з якими компанія дійшла згоди.

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на прес-реліз СМЕ.

В повідомленні йдеться, що CME уже є власником 60% «1+1». По завершенні операції СМЕ володітиме 90% акцій та матиме право придбати 10%, що залишаються. Операцію із придбання акцій планують завершити до кінця другого кварталу 2008 року, після отримання необхідних дозволів.

«Тридцятивідсотковий пакет, придбаний СМЕ, включатиме опціон Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, - йдеться у прес-релізі СМЕ. - Повна сума, що буде виплачена СМЕ за 30-відсотковий актив, становитиме $219,6 млн. Борис ФУКСМАН та Олександр РОДНЯНСЬКИЙ мають отримати $79,6 млн. Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ отримає компенсацію грошима або акціями СМЕ», - повідомляє видання.

Після завершення операції Б.ФУКСМАН та О.РОДНЯНСЬКИЙ матимуть право продати 10% акцій компанії СМЕ. В перший рік вартість активу становитиме 95,4 млн. дол, в другий – 102,3 млн.дол., а по завершенні цього періоду - за результатами незалежної оцінки при мінімальній вартості у 109,1 млн.дол.

Голова правління СME Майкл ҐЕРІН в офіційному коментарі висловив впевненість, що Україна в найближчі роки стане найбільшим ринком для СМЕ в сенсі доходів.