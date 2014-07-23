На Харківщині перед райвійськкоматом стався вибух

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 22 липня близько 5:40 до Чугуївського райвідділу міліції надійшло повідомлення від чергового місцевого комісаріату, що неподалік від установи стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого пошкоджене скло на вікні приміщення.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Місце вибуху було оточене нарядом міліції для недопущення сторонніх осіб. Працівники вибухотехнічної служби та експерти-криміналісти провели ретельний огляд приміщення комісаріату та прилеглої до нього території.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Речові докази вилучено.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі кваліфікували дії зловмисників за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Наразі співробітники карного розшуку проводять оперативно-розшукові дії з встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Остаточні причини вибуху будуть встановлені після завершення ряду експертиз.