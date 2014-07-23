У Бердянську батьки контрактника перерахували 46 тис. грн шахраям, які повідомили їм про поранення сина

У Бердянську шахраї привласнили 46 тис. грн батьків військовослужбовця, повідомивши їм про поранення сина й необхідність термінового переказу коштів на його лікування.

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Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, «22 липня до Бердянського міськвідділу міліції звернувся 54-річний житель Бердянська. Він розповів, що йому подзвонив невідомий і повідомив, що син, який зараз проходить контрактну військову службу, поранений, перебуває в лікарні Дніпропетровська й для забезпечення якісного лікування потрібні гроші – 46 тис. грн. Батьки негайно перерахували «необхідні кошти» й лише після цього зателефонували сину й дізналися, що їх обдурили».

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Інформацію про подію внесено до ЄРДР із кваліфікацією за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Проводиться розслідування й розшук зловмисників.