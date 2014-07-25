Жителі Стаханова виїжджають з міста після появи в ньому терористів
17:57, 25 липня 2014Суспільство
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Жителі Стаханова Луганської області масово залишають місто, куди цього тижня приїхали терористи, які втекли від сил АТО, з Лисичанська та Сєвєродонецька.
Фото sgs.gov.ua
В окремих районах міста зникло водопостачання, а в центрі закрилися всі підприємства та заклади, повідомляє informator.lg.ua з посиланням на очевидців.
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Луганські терористи вільно заходять в магазини і забирають продукти, які їм сподобались. Як відзначають очевидці, звички платити вони не мають.
В даний час в Стаханові бойові дії не ведуться. Військова техніка відсутня.
Нагадаємо, Стаханов став опорним пунктом терористів, після того як їх бандформування бігли з Лисичанська та Сєвєродонецька.
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