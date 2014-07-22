Радник Авакова прогнозує, що сьогодні-завтра сили АТО звільнять Лисичанськ, Первомайськ і Попасну

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прогнозує, що сьогодні-завтра українські силовики звільнять від терористів Лисичанськ, Первомайськ і Попасну.

Про це Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сєверодонецьк - цей символ тоді ще мирного сепаратизму зразка 2004 року, - звільнено! Ура!», - написав він.

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«Далі сьогодні-завтра буде повністю доочищено Лисичанськ, Первомайськ, Попасну», - прогнозує радник міністра.

Також він припускає, що «у подальшому днями будуть звільнені Стаханов, Брянка, Алчевськ, і терористи будуть повністю затиснуті в Луганську в кільце».

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«Паралельно кордон у Луганській області буде остаточно взято на замок і тоді, як люблять говорити діти, граючи в хованки – «Хто не сховався - я не винен!», - зазначив Геращенко.