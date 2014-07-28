На Донеччині місцевий житель підірвався на міні

16:52, 28 липня 2014
Суспільство
0 0

У Ясинуватський МВ із Донецького обласного медичного об'єднання надійшло повідомлення про те, що до них з осколковим пораненням задньої поверхні обох гомілок госпіталізований 28-річний мешканець села Піски Ясинуватського району.

В Песках человек подорвался на мине / пресс-центр АТО

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на ВЗГ ГУ МВС України в Донецькій області.

Читайте такожУ Лисичанську на міні підірвалися двоє школярів, один помер"Поранення отримав 26 липня о 19-00 у лісосмузі по вул. Тарасенка внаслідок потрапляння на міну. За даним фактом проводиться перевірка за попередньої правової кваліфікації, передбаченої ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України", - заявили в міліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter