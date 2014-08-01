У Докучаєвську вбили начальника міськвідділу міліції і його водія

03:21, 01 серпня 2014
Суспільство
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У Донецькій області сьогодні, 31 липня, убитий начальник Докучаєвського міськвідділу міліції Василь Рябоконь.

/ 06239.com.ua

Як повідомив «ОстроВу» джерело в МВС, разом з Рябоконем загинув і його водій.

Вбивці зробили контрольний постріл у голову.

Злочин стався на території, що контролюється Українською державою.

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