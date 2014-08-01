У Докучаєвську вбили начальника міськвідділу міліції і його водія

У Донецькій області сьогодні, 31 липня, убитий начальник Докучаєвського міськвідділу міліції Василь Рябоконь.

Як повідомив «ОстроВу» джерело в МВС, разом з Рябоконем загинув і його водій. Вбивці зробили контрольний постріл у голову. Злочин стався на території, що контролюється Українською державою.

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