У Докучаєвську вбили начальника міськвідділу міліції і його водія
03:21, 01 серпня 2014Суспільство
0 0
У Донецькій області сьогодні, 31 липня, убитий начальник Докучаєвського міськвідділу міліції Василь Рябоконь.
У Докучаєвську вбили начальника міськвідділу міліції та його водія / 06239.com.ua
Як повідомив «ОстроВу» джерело в МВС, разом з Рябоконем загинув і його водій.
Вбивці зробили контрольний постріл у голову.
Злочин стався на території, що контролюється Українською державою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter