У Слов'янську сьогодні відновлять роботу тролейбуси – міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації з посиланням на інформацію Слов'янської міської ради.

У повідомленні також наголошується, що місто вже повністю газифіковане, а також на 100% відновлено електромережу і водопостачання. Проте воду одержують 96% жителів, а електрика - 98%, і це пов'язано з дрібними поломками приватного характеру.Читайте такожУ Слов'янську повністю відновили енергопостачання

Також відновлено зовнішнє освітлення на 43 із 76 вулиць. На найзавантаженіших перехрестях відновлено роботу 6 світлофорів.

Санепідемслужба завершила аналіз води у водоймах і колодязях. Якість води в них відповідає нормі. Налагоджено регулярне вивезення ТПВ, йдеться в повідомленні.

Окрім відновлювальних робіт, у місті також йдуть і планові - почалася підготовка до опалювального сезону: вже підготували 18 котельних і замінили 600 м теплотраси.Читайте такожУ Слов’янську знешкодили 39 розтяжок з гранатами та 7 - з сигнальними ракетами - ДСНС

У міськраді нагадали, що всі жителі міста, які потребують психологічної допомоги, можуть звернутися в спеціалізований кабінет, відкритий у музичній школі за підтримки організації "Лікарі без кордонів". Відвідувачі приймаються щопонеділка і щоп'ятниці з 09.30.