В Одесі відбудеться міжнародна книжкова виставка-ярмарок "Зелена хвиля"

Ярмарок і фестивальпройдуть за підтримкиДержкомтелерадіо України,Одеської міської ради, Української Асоціації видавців такнигорозповсюджувачів та Асоціації по культурному ітуристичному обміну Ради Європи( Астея), повідомляє Держкомтелерадіо.

Урочисте відкриття виставки відбудеться о 17.00 в центрі міста - на вулиці Дерибасівській. Організатори очікують, що ярмарок відвідають близько 10 000 гостей.Читайте такожВ одеському дворику відкрили найбільшу фреску в Україні

Цього року форум приурочений до 220-річчя з дня заснування міста. Навиставці будуть представлені ​​художня, дитяча, навчальна, наукова, довідкова, технічна та музична література, а також періодичні видання.

Книжкова виставка «Зелена хвиля» та Корнійчуковський фестивальпродовжаться до 10 серпня.