У Рівному поблизу військкомату пролунав вибух

У Рівному вночі стався вибух в офісному приміщенні, яке знаходиться по сусідству з Рівненським обласним та Рівненським об’єднаним військовими комісаріатами.

Як повідомила УНІАН керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Тамара Лисенко, у ці хвилини рівненські правоохоронці проводять розслідування з приводу вибуху, наразі на місці події працює кілька груп. Вони визначають збитки, завдані вибухом, а також вид вибухівки. Людських жертв немає. Завдана лише матеріальна шкода.

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Як вдалося з’ясувати кореспонденту УНІАН, у приміщенні, біля якого пролунав вибух, за радянських часів був медвитверезник, потім – відділення міліції. Згодом у будівлі було облаштовано офіс «Нашої України». Яка організація зараз перебуває у приміщенні, наразі невідомо.