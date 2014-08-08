У Донецькій області без води - 50 населених пунктів

В результаті зупинки Червоноармійської фільтрувальної станції без водопостачання залишаються наступні населені пункти: м. Селидово, м. Українськ, с. Новогродівка, м. Курахово, м. Димитров, м. Білозерське, м. Новодонецьке, м. Олександрівка, м. Красноармійськ, с. Острий, с. Цукурино, с. Горняк, смт. Первомайське, п. Нетайлово, с.Карловка, с. Мемрик, с. Миколаївка, п. Желанне, п. Очеретино, п. Гродовка, п. Новоекономічне, с. Ульянівка, с. Миролюбівка, п. Родинське, п. Белецьке, смт. Водяне, с. Анновка, с. Галицинівка. Без воды - м. Волноваха, м. Докучаївськ, г. Новотроїцьк, м. Угледар, с. Благодатное, смт. Владимировка, п. Никольське, п. Павловка", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що в результаті зупинки Донецької фільтрувальної станції припинено водопостачання Куйбишевського, Кіровського і Петровського районів м. Донецька, м. Ясинувата (частково), м. Авдіївка, м. Красногорівка, м. Мар'їнка, сел. Старомихайлівка, с. Спартак, сел. Верхнеторецьке, сел. Червоний Партизан.

Фахівці комунальних підприємств Донеччини постійно працюють над усуненням численних пошкоджень і несправностей.