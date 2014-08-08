Військкомат у Житомирі горів 8 годин (фото)

Пожежу, що виникла сьогодні о 7 ранку у Житомирському об`єднаному міському військовому комісаріаті, гасили протягом восьми годин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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Згідно з повідомленням, пожежа виникла у тирі, який розташований у підвальному приміщенні комісаріату.

За попередніми даними, на площі 21 кв м тліло оздоблення тиру.

До ліквідації пожежі було залучено 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста, а також працювало 4 одиниці пожежної та 3 одиниці спеціальної техніки.

Об 11:00 пожежа була локалізована, а вже о 14:55 – ліквідована повністю.

Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. Наразі проводиться розслідування щодо встановлення остаточної причини пожежі.

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Рятувальники пояснили, що пожежу гасили довго через дим у підвалі. "Ситуацію ускладнювало щільне задимленням приміщення, що не дозволяло дістатися осередку займання. Для видалення диму було задіяно димовсмоктувачі. Рятувальники у складі ланки газодимозахисної служби проводили гасіння пожежі зсередини приміщення. А в бетонному перекритті 1-го поверху вони зробили отвори, через які подавалася піносуміш в осередок пожежі", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні виникла пожежа у приміщенні Житомирського об`єднаного міського військового комісаріату, розташованому у мікрорайоні ”Крошня”.