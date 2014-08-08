У Житомирі горить міський військкомат

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло сьогодні о 7 ранку.

В гасінні полум'я наразі задіяні 3 пожежні машини. В прес-службі також уточнили, що горить підвальне приміщення.Читайте такожНа Харківщині через теракти на військових об’єктах будуть посилені заходи безпеки

Причину загоряння та її масштаби наразі встановлюють фахівці.

В УМВС України в Житомирській області Житомир.info розповіли, що в підвальному приміщенні військкомату розташований тир, в якому, за попередніми даними, проходили тренування. Через сильне задимлення причину загоряння зараз назвати складно, але, стверджують у міліції, ознак теракту або якого-небудь зовнішнього проникнення в приміщення немає.