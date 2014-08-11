У Донецьку в результаті артобстрілів знеструмлено 40 підстанцій - міськрада

Як повідомляє міськрада, 10 серпня «станом на 17.30 обстановка в Донецьку залишається напруженою. Жителі міста повідомляють про те, що звуки вибухів і стрілянини з важких гармат продовжують лунати в усіх районах».

За інформацією МНС України в Донецькій області, у другій половині дня в результаті потрапляння снаряда на територію автопарку ЗАТ ”Укртранс-Донецьк-Експедиція” повністю знищено 2 автобуси марки ПАЗ, 1 ”Богдан”, а також пошкоджені два ”Богдани”, 1 ПАЗ і два металевих контейнери.

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У результаті артобстрілів сьогодні знову знеструмлено велику частину мікрорайону «Текстильник». Без електропостачання знаходяться більш як 10 тисяч жителів. Крім того, без електроенергії залишаються три дев`ятиповерхові будинки і 100 будинків приватного сектора селища Грабари Куйбишевського району. Також знеструмлено близько 200 будинків приватного сектору в районі заводу «Топаз».