Порошенко посмертно нагородив чоловіка Чорновол орденом "За мужність"
Згідно з указом, бійця нагороджено "за особливу мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Президент України Петро Порошенко нагородив міліціонера батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Азов», рядового міліції Миколу Березового орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з указом, бійця нагороджено «за особливу мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави».
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Березовий загинув 10 серпня під час військових дій поблизу Іловайська Донецької області від кулі снайпера.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня під Іловайськом у бою загинув боєць батальйону "Азов" Березовий - чоловік журналістки, уповноваженого уряду з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол.