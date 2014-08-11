Порошенко посмертно нагородив чоловіка Чорновол орденом "За мужність"

16:34, 11 серпня 2014
Суспільство
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Згідно з указом, бійця нагороджено "за особливу мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

На фото - Николай Березовой с женой Татьяной Черновол / Facebook

Президент України Петро Порошенко нагородив міліціонера батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Азов», рядового міліції Миколу Березового орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з указом, бійця нагороджено «за особливу мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави».

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Березовий загинув 10 серпня під час військових дій поблизу Іловайська Донецької області від кулі снайпера.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня під Іловайськом у бою загинув боєць батальйону "Азов" Березовий - чоловік журналістки, уповноваженого уряду з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол.

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