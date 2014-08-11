У Харкові затримали чоловіка за підозрою у телефонному тероризмі

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, раніше судимого чоловіка підозрюють у тому, що він зробив хибне повідомлення про мінування ринку на Салтівці.

За інформацією міліції, повідомлення про замінування ринку надійшло 9 серпня близько 19:00 до чергової частини Фрунзенського райвідділу міліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом райвідділу. У процесі пошуку вибухівки були задіяні сили вибухотехників та експертів, кінологічної служби, оперативних підрозділів та Управління СБУ в Харківській області.Читайте такожУ Харкові "замінували" станцію метро

Під час заходів було оглянуто близько 3,9 тис. кв. м території торговельного об’єкту, евакуйовані 125 громадян. Повідомлення про мінування виявилось хибним, вибухових речовин знайдено не було.

В результаті спільного проведення оперативних заходів співробітники міліції разом з працівниками СБУ протягом декількох годин викрили у скоєнні вказаного кримінального правопорушення 40-річного безробітного харків’янина. Як показала подальша перевірка, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років. Найближчим часом у судовому порядку буде вирішено питання про обрання для затриманого запобіжного заходу. Наразі слідчі дії за даним фактом тривають.