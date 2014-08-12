У Луганську протягом 10 днів зберігається критична ситуація - міськрада

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, обласний центр повністю знеструмлений, відсутнє світло, вода, не працює мобільний і стаціонарний зв'язок.

Велика частина абонентів відключена від енергопостачання вже протягом практично трьох тижнів. З неділі, 3 серпня, без електроенергії залишилося все місто.

За повідомленнями жителів, територію обласного центру продовжують обстрілювати.

Згідно з повідомленням, фактично Луганськ перебуває в цілковитій блокаді: місто продовжують руйнувати, при цьому припинено постачання продуктів, медикаментів, палива. Близько 250 тисяч осіб, які не покинули його межі, вимушені жити в умовах безперервних збройних сутичок, без світла і води. Також тривалий час не здійснюються соціальні виплати, не виплачуються зарплати і пенсії.

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Незважаючи на відсутність електроенергії, в місті продовжують випікати хліб. Більшість магазинів закриті, у продажу є лише найнеобхідніші продукти харчування.

У Луганську існує серйозна проблема вивезення сміття, проте, незважаючи на обстріл, працівники комунальних служб продовжують прибирати сміття з вулиць міста.

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