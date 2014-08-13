На донецькій шахті стався вибух, постраждали 16 гірників, ще двох шукають

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Розрив стався вранці на глибині в понад вісімсот метрів. Шістнадцятьох потерпілих доправили до лікарні в сусідній Димитров. Відомо, що кілька шахтарів зазнали тяжких опіків, але перевезти їх в обласний спеціалізований опіковий центр не можуть через бойові дії навколо Донецька.

На копальні наразі всі роботи призупинили. Там шукають двох зниклих вуглярів і працюють слідчі, які встановлюють причину аварії.

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