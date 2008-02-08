Потерпілі від афери ”Еліта-Центру” повірили Ющенкові ще на 3-4 місяці

Люди, які потерпіли від афери групи будівельних компаній «Еліта-центр» припиняють голодування біля стін Секретаріату Президента України.

Як повідомили УНІАН у громадській організації «Центр правозахисту», таке рішення ухвалив штаб акції протесту після сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Учасники голодування повірили в наміри Віктора ЮЩЕНКА швидше вирішити проблеми ошуканих інвесторів «Еліта-центр» і припиняють акцію протесту на 3-4 місяці», - заявив голова правління громадської організації «Центр правозахисту» Юрій ФЕДОРЕНКО.

За його словами, в ході зустрічі з потерпілими Президент виклав своє бачення проблеми і шляхи її вирішення. В.ЮЩЕНКО запропонував використати кошти від реалізації активів «Еліта-центр» для відшкодування збитків ошуканим громадянам. «Для цього, на думку глави держави, необхідно провести ревізію активів аферистів і прискорити судові процеси», - повідомив Ю.ФЕДОРЕНКО.

Глава держави доручив створити в Секретаріаті Президента робочу групу для контролю за рішенням проблем потерпілих. Звіряння списків потерпілих покладена на Міністерство внутрішніх справ. «Ви відповідаєте за повну чистоту формування цього списку», – підкреслив В.ЮЩЕНКО, звертаючись до заступника міністра внутрішніх справ Петра КОЛЯДИ, йдеться в повідомленні.