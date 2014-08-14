Опалювальний сезон цього року може початися пізніше

У Львові збираються зекономити 30% середнього об'єму використання газу на опалювальний сезон. У департаменті житлового господарства та інфраструктури зазначають, що 10% обсягу можуть зекономити лише за рахунок технічних засобів, але все одно львів'яни відчують певний дискомфорт, повідомляє ТСН з посиланням на ZIK.

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На Волині створили Антикризовий енергетичний штаб, який контролюватиме кількість спожитого взимку природного газу. У регіоні планують розпочати опалювальний сезон пізніше, ніж зазвичай. Стандартний температурний поріг ввімкнення опалення – це температура +8, яка втримується три доби поспіль. Однак, цього року хочуть чекати на позначку +6, якщо таке рішення підтримують в уряді.

До того ж лучани уже почали заощаджувати - від початку серпня обходяться без гарячої води. Також волинян просять економніше використовувати електроенергію.

Тим часом у Тернополі хочуть встановити котли для твердого палива. Крім нестачі газу, проблеми прогнозують і з електрикою. Якщо люди масово почнуть вмикати електричні обігрівачі, без світла може залишитися усе місто, бо мережі слабкі й великої напруги не витримають.

Економісти до намірів заощаджувати ставляться скептично, кажуть, більш як 10% енергоносіїв зекономити не вдасться.