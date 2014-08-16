Кількість переселенців з району проведення АТО і Криму перевищила 109 тис осіб

Як повідомляється, за даними Міжвідомчого координаційного штабу, у тому числі розміщено 36 тис. 431 дитина, 14 тис. 211 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 3 тис. 417 осіб, у тому числі 1050 дітей, 515 інваліди та особи похилого віку.

Із району проведення АТО до інших регіонів переселено 92 тис. 140 осіб, у тому числі 31 тис. 702 дітей, 13 тис. 24 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 2 тис. 953 особи, у тому числі 844 дитини, 511 інвалідів та осіб похилого віку.

З Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до інших регіонів переселено 16 тис. 965 осіб, у тому числі 4 тис. 729 дітей, 1 тис. 187 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 464 особи, у тому числі 206 дітей та 4 інвалідів та осіб похилого віку.

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У місті Київ прийнято 19 тис. 356 осіб, Харківській області - 13 тис. 45 осіб, Дніпропетровській - 12 тис. 778 осіб, Запорізькій - 12 тис. 348 осіб, Одеській - 7 тис. 629 осіб, Полтавській - 6 тис. 216 осіб, Київській - 4 тис. 979 осіб та Львівській - 4 тис. 397 осіб. Найменша кількість розселених у Волинській (813 осіб), Тернопільській (821 особа), Рівненській (875 осіб), та Закарпатській (1110 осіб) областях.