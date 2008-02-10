АМК оштрафував аеропорт “Донецьк”
04:58, 10 лютого 2008Суспільство
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За встановлення завищених цін на авіапаливо
Донецьке відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» на 15 тис. грн. за зловживання монопольним становище.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.
Як зазначають в комітеті, підприємство встановило необгрунтовано завищені ціни на авіаційне пальне, яким заправляються літаки в цьому аеропорту.
При цьому підприємство не провело корекції ціни у зв`язку зі значним зниженням вартості закупівлі пального. Як наслідок, це призвело до утиску інтересів авіакомпаній, що користуються послугами заправки в цьому аеропорту.
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