АМК оштрафував аеропорт “Донецьк”

Донецьке відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» на 15 тис. грн. за зловживання монопольним становище.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Як зазначають в комітеті, підприємство встановило необгрунтовано завищені ціни на авіаційне пальне, яким заправляються літаки в цьому аеропорту.

При цьому підприємство не провело корекції ціни у зв`язку зі значним зниженням вартості закупівлі пального. Як наслідок, це призвело до утиску інтересів авіакомпаній, що користуються послугами заправки в цьому аеропорту.