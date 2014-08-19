На дзвіницю Києво-Печерської лаври встановили 7-тонний дзвін

На Велику дзвіницю Києво-Печерської лаври сьогодні встановили найбільший дзвін - Всіх Святих.

Як повідомив "УНІАН-Релігії" намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел, установка дзвона приурочена до інтронізації нового предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія і відбувається в день великого православного свята - Преображення Господнього.

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Київський і всієї України Онуфрій освятив дзвін і благословив роботи з його встановлення.

«Дев'ять років дзвін перебував на дерев'яному постаменті біля підніжжя дзвіниці. До завершення ремонтних робіт на дзвіниці його не піднімали, бо побоювалися, що вона не витримає вагу. Технічний дозвіл на встановлення дзвона було отримано місяць тому. Але ми хотіли, щоб освятив дзвін новообраний Предстоятель Української Православної Церкви, він же - священноархімандрит лаври, і вирішили почекати. Сьогодні дзвін встановлять, він буде дзвонити і закликати людей до зміни свого життя», - зазначив намісник лаври.

Вага дзвону 7 тонн. Його прикрашають чотири фігури євангелістів у вигляді ангела, вола, орла і лева.

Дзвін був виготовлений на Донецькому металургійному заводі до 70-річчя Блаженнішого митрополита Володимира і подарований Києво-Печерській лаврі в 2005 році.