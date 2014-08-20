Українці лідирують серед зарубіжних спеціалістів в Польщі

За даними польського міністерства праці і соцполітики, за 8 місяців в країні влаштувалися на роботу близько 183 тис. українців з майже 191 тис. громадян країн СНД. Крім українців, у Польщі працевлаштувалися вірмени, білоруси, грузини, молдавани та росіяни, передає ZN.UA з посиланням на видання Rzeczpospolita.

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За прогнозами польських ЗМІ, цей рік може побити рекорд Польщі за кількістю іноземних працівників, який був встановлений в 2011 році. Тоді на роботу прийняли майже 260 тис. громадян інших держав, а в цьому році очікують 300 тис. людей. Це пов'язано зі змінами законодавства країни в 2007 році, коли для закордонних працівників спростили прийом на роботу.

У минулому році з січня по червень в Польщі працювали близько 146 тис. громадян країн СНД, а в 2012 році - 160 тис.