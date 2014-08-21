Митрополит Онуфрій: Ми побачимо нову Україну тільки за однієї умови, якщо ми станемо новими

Про це Блаженніший сказав на зустрічі з ветеранами-афганцями, парафіянами Афонського подвор'я Свято-Михайлівського храму столиці у Києво-Печерській лаврі в середу, повідомляє "УНІАН-Релігії".

"Головна причина наших бід, які ми сьогодні переживаємо у своїй Вітчизні, в тому, що ми шукаємо мир, не удосконалюючи самих себе. Ми хочемо бачити нову Україну, нову Вітчизну, але ми не оновлюємося. Можна мати, дійсно, нову країну, але це буде тільки за однієї умови, якщо ми станемо новими. Якщо ми будемо старими, ми будемо говорити про новизну, про нову Вітчизну, але її не може бути", - зазначив митрополит Онуфрій.

"Щоб змінити себе, не треба робити багато чого, якихось звершень, просто треба всі наші дарування від Бога, які ми маємо, очистити від гріха, і ми станемо кращими, світлими і новими", - сказав Блаженніший владика.

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"Бог судить не за нашими словами, а за нашими справами. Якщо наші справи зі словами з'єднуються, значить ми будемо православними. Якщо робити те, що суперечить православній вірі, значить обманювати себе самого, намагатися обдурити Бога, що неможливо", - підкреслив глава Церкви.

Предстоятель УПЦ подякував ветеранам-афганцям, парафіянам київського Афонського подвір'я, за допомогу Церкві та вручив пам'ятні подарунки.

«Я хочу подякувати вам, тим людям, які пройшли важкий шлях афганської війни, які бачили смерть лицем до лиця не один раз. Ви допомагаєте Церкві зберігати те, що називається «Божий закон», «Божа правда». Якщо їх не буде - все зміниться, ми самі себе знищимо. Ми не зможемо жити, ми станемо звіроподібними і будемо поїдати один одного так, що й звірі ще будуть нам заздрити, що ми вміємо так робити», - зазначив митрополит.

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“Сьогодні головна наша мета, щоб ми вдосконалювалися духовно. В шуканні Христа є ступені досконалості, але всі мають один вектор, один напрямок. На якій би відстані не перебував - повернися до Нього обличчям і скажи: «Господи, нічого не хочу! Хочу Тебе знайти! Бо в Тобі щастя, в Тобі життя! В Тобі все світле, прекрасне, що може бути в житті людини!». Христос ніколи не зраджує, не робить зло і ніколи не відвертається від людини. Ми відвертаємося від Нього. Хочу побажати всім нам, щоб ми повернулися обличчям до Христа і в такому положенні здійснювали і свою земну ходу, яка теж має початок і має кінець", - підсумував Блаженніший владика Онуфрій.