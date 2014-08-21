Агромагнати стали спонсорувати благодійників для придбання житла біженцям з Донбасу

Мета ініціативи - забезпечити біженців з Донбасу житлом на території мирних регіонів. Перший будинок на Полтавщині від «ЗАСТУПа» отримала багатодітна сім'я з Луганська. На черзі - інші родини, готові поселитися у селах, подалі від бойових дій.

Всеукраїнське об'єднання «ЗАСТУП» готує перелік будинків у сільській місцевості, які можна викупити, і планує поселити в них сім'ї з Донбасу. Про це розповіла керівник «ЗАСТУПа» Ірина Синявська.

«У наших селах дуже багато гарних будинків пустує, в той час як біженці зі Сходу України тісняться в гуртожитках, на аварійних базах відпочинку. Ми вирішили допомогти біженцям і викупаємо для них житло. Сподіваємося, це стане прикладом і для інших організацій, яким не байдужа доля українців, які опинилися під перехресним вогнем», - заявила Ірина Синявська.

Перший сільський будинок на Полтавщині «ЗАСТУП» подарував цього літа багатодітній родині Гупало з Луганщини. Сім'я переїхала в будинок і почала там обживатися. Господиня Ганна Гупало каже, що в наступному році вони з чоловіком планують посадити город і завести господарство.

Разом з тим, політологів і експертів аграрного ринку зацікавило, за чиї гроші «ЗАСТУП» купує житло для біженців з Донбасу. Звичайно, кошти на один-два будинки могли зібрати дрібні та середні фермери агровиробники. Але заявлений благодійний проект «Затишна оселя» вимагає більш серйозного фінансування. Тим більше, що невеличкий аграрний бізнес зараз перебуває не в найкращому фінансовому становищі.

Економіст Андрій Новак вважає, що благодійність «ЗАСТУПа» проплачують великі аграрні холдинги і їх власники. «Точно сказати важко, адже фінансування відбувається не в публічній площині. Але у мене і у моїх колег є припущення, що це власник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Таким чином він намагається здобути вплив в новій Верховній Раді», - заявив Андрій Новак на порталі «Gazeta.ua».

Експерт додав, що великим аграрним компаніям вкрай важливо мати сильне лобі у складі Верховної Ради. Зараз сільськогосподарський бізнес втратив і без того хиткі позиції: ринок Митного Союзу закрився, а європейський стійко захищає свої продуктові полиці від імпортних товарів.

Крім того, з наступного року уряд планує позбавити АПК пільгового оподаткування. Щоб повернути законодавчу базу на свою сторону, агромагнаты будуть заводити в парламент своїх людей, в тому числі через ПІД «ЗАСТУП».

Нагадаємо, раніше політолог і журналіст Володимир Цибулько у своєму блозі писав, що за ВО «ЗАСТУП» можуть стояти агромагнати Юрій Мельник, Олег Бахматюк або Євген Сігал.