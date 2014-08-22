Родини загиблих бійців АТО отримають по 608 тисяч грн і квартири - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Яценюк нагадав, що було утворено спеціальну Державну службу з питань учасників антитерористичної операції.

"Кожна сім'я отримує замість кожного втраченого годувальника, військовослужбовця 608 тисяч гривень", - сказав він і підкреслив, що держава не лише гарантує такі виплати, але й реально їх здійснює. Прем'єр зауважив, що спеціально для цього було збільшено обсяг резервного фонду бюджету.

Читайте такожМіноборони закупило 33 квартири для військовослужбовців та родин загиблих воїнів АТОКрім того, Яценюк нагадав про рішення щодо забезпечення квартирами родин військовослужбовців, які не мали власного житла.

"Перший транш, 23 мільйони, ми виділили. Зараз готуються додаткові списки для того, щоб не залишити жодну сім'ю", - сказав він.

Також Яценюк нагадав про програму реабілітації та "допомоги тим, які повернуться з війни". "Війна закінчиться і наші герої повернуться. І треба назад влаштовуватися у цивільне життя, в життя відбудови держави," - сказав він.