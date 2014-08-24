В Україні кількість переселенців з Криму та зони АТО перевищила 126 тис.

Як повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб, згідно оперативної інформації, загальна кількість громадян України, переселених з Автономної республіки Крим та міста Севастополь в інші регіони, становить 16 881 тис. осіб, у тому числі 4704 дитини, 1202 інваліда та особи похилого віку.

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З району проведення АТО в інші регіони переселено 109 тис. 506 осіб, у тому числі 37 тис. 391 дитина, 15 729 тис. інвалідів та осіб похилого віку. За добу - 4069 осіб, у тому числі 1434 дитини, 567 інвалідів та осіб похилого віку.

Всього тимчасово розміщено 126 тис. 387 осіб, у тому числі 42 тис. 095 дітей, 16 тис. 931 інвалід і особа похилого віку.

Найскладніша ситуація з розміщенням громадян, організацією їх життєзабезпечення складається в місті Києві (прийнято 22 116 тис. осіб), Запорізькій (16 тис. 294 особи), Дніпропетровській (15 тис. 62 людини), Харківській областях (14 тис. 286 осіб), Одеській (8298 осіб), Полтавській (7130 осіб), Київській (5745 осіб) та Львівській (4718 осіб) областях. Найменше переселенців розміщено в Тернопільській (897 осіб), Волинській (907 осіб), Рівненській (1007 осіб) та Закарпатській (1190 осіб) областях.