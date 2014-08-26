Польща за півроку видала українцям близько 400 тисяч віз

Про це свідчать передані УНІАН дані польського Міністерства закордонних справ.

Польські консульства в Україні збільшили видачу національних віз, котрі, як правило, видаються для тих, хто приїжджає до Польщі на навчання, роботу та відвідування близьких, але зменшила кількість виданих шенгенських віз.

Українці за півроку отримали 119 тис. національних віз, що на 23% більше, та 269 тис. шенгенських, що на 4% менше, ніж роком раніше.

"Менша кількість шенгенських віз, виданих у першій половині 2014 року, пов'язана, серед іншого, з більшою кількістю випадків видачі таких довгострокових віз... Додатково на це впливає більша кількість виданих національних віз для власників "Карти поляка", а також дозволи на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху", - відзначили у міністерстві.

Читайте такожДипломати назвали країни, які найчастіше відвідують українціЗа даними польського МЗС, за першу половину цього року українці найчастіше отримували шенгенські візи строком дії до одного та двох років: 135 тис. та 102 тис. відповідно.

Візи на три роки отримали 23 тис. українців, на 4 роки - 8 тис. українців та на 5 років - 1 тис. громадян України.

При цьому 4-річних віз за перші шість місяців отримало майже удвічі більше українців, ніж за весь 2013 рік, а 5-річних рівно стільки ж.

Як повідомляв УНІАН, Польща, котра традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх 26-ти держав-членів шенгенської зони, торік видала українцям понад 720 тис. віз, що на 12% більше, ніж роком раніше.

Усі держави зони видали громадянам України 2,1 млн віз.