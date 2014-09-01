Порошенко сподівається, що молоде покоління українців побудує по-справжньому єдину країну

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента.

Порошенко привітав першокласників, молодих людей, які розпочнуть навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, а також батьків і педагогів.

"Нехай ці роки будуть наповнені незабутніми враженнями, а ваші здібності та наполегливість стануть запорукою успіхів і вагомих досягнень. Висловлюю найщиріші вітання педагогам і батькам, знання, досвід та підтримка яких завжди вселяють упевненість, допомагають правильно визначити життєві пріоритети", - йдеться у привітанні Порошенка. Читайте такожСьогодні в Україні відзначають День знань

Президент вірить у невичерпний інтелектуальний потенціал юних українців, їх нестримну творчу енергію та здатність змінити країну.

"Упевнений, що саме молоде покоління становитиме основу майбутньої еліти, яка побудує по-справжньому єдину, міцну, високорозвинену європейську державу. Бажаю всім здоров'я, миру та нових звершень в ім'я України.", - підкреслив Порошеко.