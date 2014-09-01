У Донецькій області почала роботу тільки половина шкіл - ОДА
21:29, 01 вересня 2014Суспільство
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У Донецькій області сьогодні, 1 вересня, новий навчальний рік розпочався в 547 (або 50%) школах регіону.
Половина шкіл Донеччини почала роботу / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті освіти і науки Донецької облдержадміністрації, всього в області 1091 школа, але в 547 шкіл регіону сьогодні пішли вчитися 155 126 дітей, що складає майже 50% від загальної кількості дітей шкільного віку, що мешкають у регіоні.
Читайте такожУ Горлівці бойовики захопили дітей, щоб показати "перше вересня" для російського ТБСеред школярів, які почали заняття, – 17 272 першокласники і 8663 дев'ятикласники. В ОДА також констатували, що в День знань за парти сіли понад 10 тисяч дітей, які разом з сім'ями переселилися із зони АТО.
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