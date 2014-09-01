У Донецькій області почала роботу тільки половина шкіл - ОДА

Як повідомили УНІАН у департаменті освіти і науки Донецької облдержадміністрації, всього в області 1091 школа, але в 547 шкіл регіону сьогодні пішли вчитися 155 126 дітей, що складає майже 50% від загальної кількості дітей шкільного віку, що мешкають у регіоні.

Читайте такожУ Горлівці бойовики захопили дітей, щоб показати "перше вересня" для російського ТБСеред школярів, які почали заняття, – 17 272 першокласники і 8663 дев'ятикласники. В ОДА також констатували, що в День знань за парти сіли понад 10 тисяч дітей, які разом з сім'ями переселилися із зони АТО.