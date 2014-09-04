Морги Запоріжжя переповнені тілами загиблих військових: 90% неможливо ідентифікувати візуально

У Запоріжжі, куди майже щодня привозять полеглих у жахливому "котлі" під Іловайськом, ситуація просто катастрофічна. Судмедексперти кажуть, що холодильні камери заповнені, до зберігання тіл військових залучили всі місцеві лікарні, але місця однак бракує, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Протягом останніх днів Запоріжжя стало справжнім транзитним пунктом "вантажу 200". А в моргу в Волновасі немає води, залишилось лише троє працівників, які ще можуть витримувати неймовірне психологічне навантаження.

Представник Самооборони Антон Алексєєнко розповів, що трупи без кінцівок із страшними пошкодженнями лежали не в холодильнику кілька днів. Тіла загиблих довелося загортати в поліетиленом і обклеювати скотчем.

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90% неможливо ідентифікувати візуально, потрібно проводити експертизу ДНК, а зробити її можна або у Києві, або у криміналістичному центрі, тому питання видачі тіл може затягнутися на місяці. У морзі вже давно немає місця для розміщення усіх загиблих. А тіла і далі привозять. Що робити далі, працівники не знають.

Експерти й санітари працюють цілодобово, але ситуація лише ускладнюється. Звернення до чиновників з проханням надати додатковий рефрижератор, щоб зберігати тіла, залишилися без відповіді. Знайти авто з холодильною установкою влада не може.

Наразі у Запоріжжі намагаються якнайшвидше ідентифікувати хоча б тих бійців, які мають примітні родимки, татуювання чи медальйони. Але тих, кого можна упізнати, дуже мало.