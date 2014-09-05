У Донецьку під артобстрілом загинули п'ять мирних жителів

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив заступник голови Донецької міськради Костянтин Савінов.

Савінов, зокрема, заявив про п'ять загиблих внаслідок обстрілу жителів.

"Три людини загинули в Куйбишевському районі і двоє - у Київському районі, адже сьогодні центр міста зазнав масованого артобстрілу", - підкреслив заступник глави міськради.

Він уточнив, що Донецьк обстрілювали більше 10 хвилин.

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"Один з магазинів у мікрорайоні Гладківка практично повністю згорів у результаті прямого попадання снаряда", - додав Савінов.

Водночас, представник місцевої влади констатував збільшення кількості автомобілів, які в'їжджають до міста останнім часом.

"На блокпостах при в'їзді в місто помічені багатокілометрові черги. Ми витрати палива рахували за тією кількістю, які були минулого тижня. Тільки за останні п'ятницю, суботу та неділю в Донецьк в'їхали 50 тисяч осіб", - заявив Савінов.

За його словами, приплив людей до Донецька триває.