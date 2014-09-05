З полону бойовиків визволені 10 українських військових
14:54, 05 вересня 2014Суспільство
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З полону бойовиків визволені ще 10 українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомили в громадській організації "Центр звільнення полонених".
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За даними центру, мова йде про військових 92-ї бригади, а також про бійців низки батальйонів територіальної оборони. Всіх їх в даний час доправляють у Дніпропетровськ.
Раніше керівник "Центру звільнення полонених" Володимир Рубан повідомляв, що лише у Донецьку, за його даними, у полоні перебувають близько 680 українських військових.
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