З полону бойовиків визволені 10 українських військових

Про це повідомили в громадській організації "Центр звільнення полонених".

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За даними центру, мова йде про військових 92-ї бригади, а також про бійців низки батальйонів територіальної оборони. Всіх їх в даний час доправляють у Дніпропетровськ.

Раніше керівник "Центру звільнення полонених" Володимир Рубан повідомляв, що лише у Донецьку, за його даними, у полоні перебувають близько 680 українських військових.