У Донецьку напружена обстановка, чутно звуки пострілів - міськрада

Звуки пострілів, за повідомленнями городян, періодично чути у всіх районах, повідомляє прес-служба Донецької міськради.

Комунальні служби та громадський транспорт працюють, наголошується в повідомленні.

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