У Донецьку напружена обстановка, чутно звуки пострілів - міськрада
15:34, 05 вересня 2014Суспільство
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Станом на 13:30 у Донецьку зберігається напружена обстановка.
REUTERS
Звуки пострілів, за повідомленнями городян, періодично чути у всіх районах, повідомляє прес-служба Донецької міськради.
Комунальні служби та громадський транспорт працюють, наголошується в повідомленні.
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