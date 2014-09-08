З понеділка змінюються правила в’їзду громадян України в Крим



Як повідомили УНІАН у прес-центрі Держприкордослужби України, тепер дозвіл на в’їзд на тимчасово окуповану територію України буде надаватися лише у разі наявності документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Зокрема, діти, які не досягли 16-річного віку, зобов’язані слідувати за паспортами громадян України. Раніше необхідно було мати при собі чи свідоцтво про народження. чи проїзний документ дитини.

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Крім того, необхідно звернути увагу, що дозвіл на в’їзд з тимчасово окупованої території України громадянам України, які не досягли 16-річного віку, буде надаватися за наявності документів, за якими вони виїхали з материкової частини України.

Це нововведення пов’язане з практичним виконанням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», зазначили у відомстві.