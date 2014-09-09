Ув'язнені на Донбасі страждають від нестачі харчів та води
10:32, 09 вересня 2014Суспільство
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До ув'язнених, які опинилися на окупованих бойовиками територіях на Донеччині, вже більше місяця не пускають родичів.
У виправних установах проблеми з продовольством і водою / УНІАН
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на одного з тих, що відбувають покарання.
За його словами, в колонії в даний момент великі проблеми з продуктами, питною водою та засобами гігієни.
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За повідомленням джерела в пенітенціарній службі, в даний момент у виправних установах в Луганській і Донецькій областях залишилася третина співробітників.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня близько 100 ув'язнених Донецькій виправній колонії покинули заклад, рятуючись від артобстрілу.
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