У Донецьку 64 ув'язнених не повернулися до колонії суворого режиму після артобстрілу

До колонії суворого режиму №124 у Кіровському районі Донецька станом на 17.30 не повернулися 64 ув’язнених.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міського голови і міськради Донецька.

Після вчорашнього обстрілу в колонії відновлено електро- і водопостачання. У виправній установі для ув’язнених і для працівників проведено інструктаж на випадок відновлення артбострілів, з метою забезпечення безпеки відпрацьовано чіткий план із укриття в спеціально відведених для цього місцях.

Станом на 17.30 в Донецьку обстановка напружена, повідомлення про події в районах не надходять.

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За повідомленнями ДСНС, сьогодні в першій половині дня в результаті влучення снаряда постраждав будинок № 241 по вул Куйбишева - частково вибито шибки в квартирах, пожежею знищено утеплювач на площі близько 50 кв.м.

Аварійним бригадам вдалося відновити енергопостачання селищ Магістральний і Застанційний. Залишається знеструмленою 21 трансформаторна підстанція в Куйбишевському районі, відсутнє енергопостачання в мікрорайоні Грабарі, в Адмінселищі, а також у будинках по вулиці Собінова і у трьох багатоповерхівок по вулиці Хіміків. Продовжує залишатися без електропостачання частина мікрорайону Текстильник, а також 4 трансформаторні підстанції шахти Лідіївка в Кіровському районі.

Не змінився маршрут проходження автобусів і мікроавтобусів № 41, їх рух здійснюється тільки до шахти Лідіївка. Відновлено до залізничного вокзалу рух тролейбусу № 2 і трамваю № 1.