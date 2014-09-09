У Черкасах співробітники ДАІ затримали автомобіль зі зброєю

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, 7 вересня під час патрулювання по вулиці 30 років Перемоги працівники ДАІ зупинили автомобіль ВАЗ-21213 під керуванням 22-річного жителя міста Сміла. Під час перевірки документів інспектор звернув увагу, на те, що водій помітно нервує, метушиться і веде себе підозріло.

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Під час огляду автомобіля в багажному відділенні знайшли чохол для зброї і предмет, схожий на глушник. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Соснівського райвідділу міліції. У багажнику правоохоронці виявили нарізний карабін Haenel Jaeger без документів і саморобний глушник. За даним фактом наразі проводиться перевірка.