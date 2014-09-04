У Харкові знов затримали військових із зони АТО, які перевозили арсенал зброї

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південній залізниці, двоє мешканців Львівської області з арсеналом зброї були затримані на привокзальній площі станції «Харків-Пасажирський».

У міліції підкреслили, що військовослужбовці однієї із частин Збройних сил України приїхали до міста Харкова із зони АТО без відповідних документів на відрядження.Читайте такожУ Харкові на вокзалі затримали військового, який віз із зони АТО набої та холодну зброю

У чоловіків 1978 та 1987 років народження правоохоронці вилучили два автомати Калашникова (АК-74 та АКС-74У), 12 магазинів до автомату, 495 набоїв калібру 5,45 мм, три гранати РГД-5, гранату Ф-1 та реактивну протитанкову гранату РПГ-26.

Відомості про дані події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 410 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї). За вчинення подібного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Матеріали за цим фактом у подальшому будуть передані до військової прокуратури.

Нагадаємо, 27 липня у Харкові на центральному залізничному вокзалі затримали 19-річного військового, який віз із зони проведення антитерористичної операції набої різного калібру та холодну зброю. 28 липня на цьому ж вокзалі було затримано п'ятьох військових, які везли з зони проведення антитерористичної операції зброю та боєприпаси.

Працівники управління боротьби з організованою злочинністю у Львівській області у серпні затримали 6 осіб, які мали намір переправити велику партію зброї та вибухівку з зони АТО до Закарпаття. Пізніше з цього приводу виник конфлікт організації Правий Сектор та МВД.