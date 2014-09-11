Російські спецслужби знову обшукують помешкання кримських татар

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Силовики прийшли з обшуком близько п’ятої ранку, вони не пред’явили посвідчень, показали припис, але не дали його сфотографувати. Поки йшов обшук, нам не давали можливості зателефонувати знайомим чи адвокату", – розповів батько Аметових, Ідріс.

Під час обшуку силовики вилучили мобільний телефон, два ноутбуки, а також нібито заборонену літературу – книги "Фортеця мусульманина" і "Лікування за ісламом".

Молодих людей відвезли до Сімферополя на допит, де їх протримали до кінця робочого дня і відпустили, попередньо зажадавши розписку.

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"Взяли розписку, що моральної і фізичної шкоди їм не заподіяли, вилучені ноутбуки так і не повернули, випустили їх близько 18-ої години", – зазначає Ідріс Аметов.

Нагадаємо, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб’єктів федерації.

Упродовж останніх кількох тижнів у Криму зросла кількість обшуків у будинках кримськотатарських родин, а також у навчальних та релігійних установах.