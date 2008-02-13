Газпром: без посередника не обійтись

При поставках середньоазіатського газу до України посередник буде збережений, заявив перший віце-прем`єр Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ, відповідаючи на запитання журналістів у Новосибірську.

Що стосується російського газу, то «ми готові до будь-яких форм поставок». «Для нас головне, щоб гроші платили. Хоч завтра готові поставляти газ без посередників», - сказав перший віце-прем`єр, який очолює Раду директорів ВАТ «Газпром».

«Якщо хочуть середньоазіатський газ - мабуть, доведеться залишати посередника», - цитує Д.МЕДВЕДЄВА Газета.ру.

За його словами, ті контракти, які укладені, виконуватимуться через посередника. «Як він називатиметься - посередник - це все одно», - додав перший віце-прем`єр.

Він відзначив, що Україна не здатна витримати ніяких інших цін, окрім ціни на середньоазіатський газ, яка становить 179,5 долара за тисячу кубометрів.

«Як тільки Україна відходить від поставок середньоазіатського газу і переходить на російський, ціни зростають на третину. Такі суми українська економіка переварити не може», - пояснив Д.МЕДВЕДЄВ.