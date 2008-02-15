Кабмін ліквідував свою прес-службу
06:50, 15 лютого 2008Суспільство
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Буде створено спеціалізоване Управління
Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліквідацію прес-служби уряду і створення на її базі у структурі Секретаріату Кабміну Управління у зв`язках із засобами масової інформації.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідну постанову №42 прийнято на засіданні уряду 13 лютого.
Згідно з документом, Управління буде створено в межах граничної чисельності працівників Секретаріату.
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