Кабмін ліквідував свою прес-службу

Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліквідацію прес-служби уряду і створення на її базі у структурі Секретаріату Кабміну Управління у зв`язках із засобами масової інформації.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідну постанову №42 прийнято на засіданні уряду 13 лютого.

Згідно з документом, Управління буде створено в межах граничної чисельності працівників Секретаріату.